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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه بناء على توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباريات الزمالك المحلية والإفريقية بالموسم الجديد 2019 - 2020.

وتلقت ادارة الزمالك خطابا من اللواء اركان حرب علي على درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة الدولى باستضافة مواجهات الزمالك المحلية والافريقية خلال الموسم الحالي.

ووجه رئيس نادي الزمالك شكره الى فخامة الرئيس، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء اركان حرب علي درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

وكانت إدارة الزمالك قد طالبت خوض الفريق لقاءاته الموسم الجديد على ستاد القاهرة بعد افتتاحه في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.