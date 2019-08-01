وفاة عامل بناء إثر حادث سقوط رافعة حجارة على رأسه بمدينة بورفؤاد

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى الحياه عامل بناء يبلغ من العمر ٣٠ سنة مصابا فى حالة متدهورة متأثرا بجراح اصيب بها جراء سقوط رافعة حجارة محملة بالطوب على رأسه أثناء ممارسة عمله في إحدى البنايات السكنية قيد الإنشاء بمدينة بورفؤاد



حيث وصل اشرف خليل محمد المستشفى بواسطة زملائه بإدعاء أن الحادث وقع عندما انقطعت حبال رافعة تحمل مجموعة من الطوب إلى الطابق السادس العلوي حيث سقطت مباشرة فوق رأس الضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فى المستشفى



قام الفريق الطبي بفحص الحالة وتبين أنه يعانى من كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ مع غيبوبة تامة كما حاول الأطباء تقديم الاسعافات الاولية للمصاب إلا أنه قد توفي أثناء التعامل معه وجارى تحويل الجثة الى المشرحة للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث التى طلبت تحريات المباحث الجنائية لبيان هل هناك شبهة جنائية من عدمة