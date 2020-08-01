الزراعة: ذبح 8 آلاف أضحية مجانا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم ذبح 8 آلاف أضحية مجانا خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة أن عدد مذبوحات الأضاحي المجاني للمواطنين في المجازر على مستوى الجمهورية خلال ثاني أيام عيد الأضحى تجاوز 8 آلاف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز.

وقال محروس - في بيان اليوم السبت - إن محافظة البحر الأحمر جاءت في المركز الأول ب 1325 أضحية، ثم القاهرة 935 ثم القليوبية 697 الجيزة 660 والشرقية 655.

وأضاف أن بعض المحافظين قاموا أمس واليوم بتفقد المجازر في محافظاتهم للاطمئنان على سير العمل بها.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالمجهود الملموس على الأرض فيما يتعلق بمتابعة أماكن عرض وبيع الأضاحي، بمشاركة الأطباء البيطريين من مديريات الطب البيطرى والإدارات البيطرية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، باستمرار المتابعات المكثفة حتى نهاية فترة عرض الأضاحي عصر ثالث أيام التشريق وبنفس الجدية في الأيام الماضية.

ووجه سليمان العاملين بالقطاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي مخالفات قد يمارسها ضعاف النفوس المستغلين للظروف، سواء الشروع في بناء مزارع أو عنابر بالمخالفة والتعدي على أرض زراعية، أو تصنيع وتداول أعلاف أو خاماتها غير صالحة أو التصرف في شحنة متحفظ عليها بالنقل أو التبديد والتنسيق التام مع الجهات المعنية من شرطة بيئة وحماية الأراضي ومديريات الطب البيطرى.

وناشد المواطنين والمربين بالإبلاغ الفوري عن المخالفات على أرقام الواتساب

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