أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأحد، جولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، اطلع «سعيّد» على مشاغل عدد من المواطنين واستمع إلى تطلعاتهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ قرارات عدة غيرت المشهد السياسي في تونس، بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.