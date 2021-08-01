كشف ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس يعرف باسم «كتيبة جنود الخلافة»، مشيرًا إلى أن هناك كشوفا بأسماء وهمية في قضية تمويل حزب النهضة في تونس مصدرها التنظيم الدولي للإخوان في لندن.

وأضاف «الخرباوي»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، تلقى تمويلات ضخمة من الخارج، لافتًا إلى أن هذا الأمر أحدث خلافات ضخمة داخل الحزب؛ حيث أن رفيق عبد السلام زوج نجلة الغنوشي عقد مؤتمرا صحفيا يتهم فيه الأخير بتعطيل الحياة السياسية في تونس.

وأشار المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أنه يتوقع أن يتم القبض على راشد الغنوشي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الأمر يترتب عليه نشوب مواجهات دموية بين الشعب التونسي والإخوان.

وذكر أن «الأساس لدى جماعة الإخوان الإرهابية العمل السري وليس العمل العام المفتوح، حيث أن الذي يعمل في الظلام من الصعب أن يعمل في النور»، قائلًا إن «جماعة الإخوان استغلت الإسلام لتوجيه الأشخاص».

وتابع: «جماعة الإخوان في تونس عطلت المحكمة الدستورية حتى تتمكن من السيطرة عليها، لكن جاء الرئيس قيس سعيد وأفسد مخططاتهم بحل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه».