كوريا الجنوبية تسجل 1442 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 199 ألفا و787 حالة.

وذكرت الوكالة الكورية - وفقا لوكالة الأنباء "يونهاب" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 2098 حالة.

وتسعى السلطات الصحية في كوريا الجنوبية لاتخاذ تدابير إضافية لاحتواء الموجة الرابعة من الفيروس مع استمرار الحالات الجديدة في جميع أنحاء البلاد.

وتعمل كوريا الجنوبية أيضا على تعزيز حملة التطعيم من خلال توسيع التطعيمات إلى السكان الأصغر سنا، حيث تلقى أكثر من 19 مليون شخص جرعاتهم الأولى من اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19".. فيما تلقى أكثر من 7 ملايين شخص الجرعتين.