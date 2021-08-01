محللة اقتصاد: مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية

قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، إن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5% (باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4%، وعائد 18.9% على أذون الخزانة لمدة عام واحد)، مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 388 نقطة أساس.

وتابعت: وتقدم مصر معدلًا حقيقيًا يبلغ 3.8% (باحتساب 13.3% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهرا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.5% لسنة قادمة)، مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 362 نقطة أساس.

جاء ذلك في تقرير عن توقعات قرار سعر الفائدة الذي ستتخذه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، وتلقت "الشروق" نسخة منه اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قامت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الخامسة على التوالي، وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو، مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).