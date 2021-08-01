اليمن والصين يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأشاد نائب الرئيس اليمني، خلال اللقاء اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وموقف الصين الداعم للشرعية وأمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، وإسهامات الصين في المجال الإنساني.



وأوضح الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل إحلال السلام، وما قابل ذلك من تعنت وتصعيد مستمر وهجمات تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على عدد من المحافظات والمدن اليمنية، وإطلاقها للصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة باتجاه المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديد الملاحة الدولية ومنع صيانة خزان صافر الذي ينذر بكارثة في حال تسربه.



وأكد نائب الرئيس اليمني حرص الحكومة اليمنية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما يوحد الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين وإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها.



من جانبه، أشار السفير الصيني إلى جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالسلام والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مجددا التأكيد على دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.