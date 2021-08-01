 فيديو.. السفير محمد حجازي: أزمة سد النهضة دليل على سوء إدارة آبي أحمد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. السفير محمد حجازي: أزمة سد النهضة دليل على سوء إدارة آبي أحمد


نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 1:57 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 1:57 ص

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «هناك قلقًا دوليًا تجاه الأوضاع في إثيوبيا»، مشيرًا إلى أن اضطراب الوضع الداخلي في إثيوبيا يدل على سوء إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد، لأوضاعه الداخلية.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس»، عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، أن تعدي آبي أحمد على أقاليمه الداخلية تسبب في حالة اضطراب سياسي بين العرقيات المتعددة المكونة للمجتمع في إثيوبيا.

وأكد أن أزمة سد النهضة دليل أيضا على سوء إدارة آبي أحمد؛ لأن تعامله مع الأزمة أدى لتفاقم الأوضاع، معلقًا: «نحن أمام قيادة تستعدي منّا المتابعة لخطورتها على أمن واستقرار الإقليم، حيث أنه قيادة تُسيء لشعبها قبل إقليمها».

 

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