الأمين العام للأمم المتحدة يشكر وليامز بعد انتهاء مهمتها في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، عن خالص امتنانه لستيفاني وليامز التي اختتمت للتو مهمتها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا، شاكراً إياها على خدمتها للمنظمة وتفانيها في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان، إن معرفة وليامز العميقة وخبرتها بليبيا وقدرتها المتميزة أثمرت عن تهيئة الظروف المواتية للحوار والتوافق بين جميع الأطراف المعنية مما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي.

وأضاف أن وليامز أسهمت إسهاماً بالغ الأهمية في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عموم البلاد في أكتوبر 2020، واعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة الطريق السياسية في نوفمبر 2020، وفي تحقيق مستوى غير مسبوق من الإجماع في اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.

وأكد الأمين العام مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها لمواجهة التحديات المتبقية وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.