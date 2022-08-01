تبون يؤكد سعي بلاده المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

رجح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، انضمام بلاده لمجموعة "البريكس"، مؤكدا سعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال تبون في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد: "هناك شروط اقتصادية للالتحاق بمجموعة بريكس، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة في الجزائر. لن نستبق الأحداث، لكن إن شاء تكون هناك أخبار سارة".

وأكد تبون، بأن مجموعة "البريكس" تهم الجزائر بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية"، وأن انضمامها إليها سيبعدها (الجزائر) عن تجاذب القطبين.

إلى ذلك، أكد تبون، سعي الجزائر المستمر لجذب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة، كقطر وتركيا والسعودية، وتلك التي تعد حليفا استراتيجيا كإيطاليا وغيرها.