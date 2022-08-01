 تبون يؤكد سعي بلاده المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية - بوابة الشروق
الإثنين 1 أغسطس 2022 2:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

تبون يؤكد سعي بلاده المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 2:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 2:13 ص

رجح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، انضمام بلاده لمجموعة "البريكس"، مؤكدا سعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال تبون في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد: "هناك شروط اقتصادية للالتحاق بمجموعة بريكس، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة في الجزائر. لن نستبق الأحداث، لكن إن شاء تكون هناك أخبار سارة".

وأكد تبون، بأن مجموعة "البريكس" تهم الجزائر بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية"، وأن انضمامها إليها سيبعدها (الجزائر) عن تجاذب القطبين.

إلى ذلك، أكد تبون، سعي الجزائر المستمر لجذب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة، كقطر وتركيا والسعودية، وتلك التي تعد حليفا استراتيجيا كإيطاليا وغيرها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك