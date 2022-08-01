الرئيس السيسي يوجه بعلاج مواطن يحتاج جراحة قلب دقيقة

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرًا عن حالة المواطن فايز فاروق حلمي، من محافظة كفر الشيخ، الذي يعاني مشكلات في القلب، ويحتاج لإجراء عملية قلب مفتوح، تتراوح تكلفتها ما بين 200 ألف إلى 250 ألف جنيه.

وأعلنت الإعلامية عبر برنامجها «صالة التحرير»، الذي تقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، وتوجيهه بعلاج المواطن فايز حلمي، والذي يحتاج إجراء عملية قلب مفتوح.

وتوجهت برسالة إلى المواطن: «إن شاء الله تعمل العملية وتبقى زي الفل وتعيش طبيعي زي ما أنت نفسك، ما تشيلش هم 200 ألف ولا 250 ألفًا، كل اللي أنت عاوزه هيتعمل ومتقلقش، ربنا يعزك يا سيادة الرئيس، طول الوقت باصص على المواطن المصري».

من جانبه توجه المواطن بالشكر إلى الرئيس السيسي، قائلًا: «كنت عارف وواثق من استجابة الرئيس، لأنه لا يستحمل على مواطن مصري وطني يبقى تعبان ويسيبه، ربنا يخلي الرئيس السيسي وتحيا مصر».

وطلب من الرئيس أن يكلفه بأي عمل تطوعي لخدمة البلد، بعد إجراء العملية وخروجه على المعاش، معقبًا: «هشم نفسي وأعرف أمشي، يبقى لازم أخدم البلد دي، ده أقل واجب أعمله، أطلب إني أكون خدام لمصر في أي شيء.. لو جات الصحة مش خسارة في مصر».