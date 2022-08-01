غزل المحلة يجدد الثقة في مصطفى عبده

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أكد صابر عيد، عضو شركة الكرة بنادي غزل المحلة، أنه تقرر تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق، الذي يقوده حاليًا مصطفى عبده.

وأشار عيد إلى أن الوضع في الوقت الحالي صعب على الفريق، خاصةً في ظل احتدام صراع الهروب من الهبوط للقسم الثاني.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى: "غزل المحلة واجه صعوبات في الفترة الأخيرة، ولكن نحاول عبور تلك الفترة بنجاح".

وتابع: "هناك بعض المباريات التي تتطلب المكافآت ولكن غزل المحلة يسير حسب اللائحة الموضوعة منذ بداية الموسم الجاري".

وأتم صابر عيد تصريحاته متحدثًا عن مصير الجهاز الفني: "مصطفى عبده واحد من المدربين الواعدين، ولا توجد مشكلة لديه داخل النادي وهو مستمر في منصبه".

ويحتل غزل المحلة الذي تغلب أمس الأحد على سموحة بهدف نظيف المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.