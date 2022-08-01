محافظ البحر الأحمر يوضح تفاصيل تعديل قرار منع استخدام جيت سكي

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن قرار منع استخدام «جيت سكي» بمختلف مدن المحافظة، موجود منذ عام 1992، موضحًا أنه فُعل في عهد المحافظ الأسبق اللواء سعد أبو ريدة، خلال عام 2010.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن المحافظة أعادت تفعيل القرار اليوم بقرار جديد؛ بسبب عدم الالتزام به بصورة فعلية من عدد قليل من المنشآت.

وذكر أن البعض تحايل على القرار، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى استخدام الجيت سكي في أكثر من مكان، متابعًا: «خطورة الموضوع أن استخدامه في مناطق تضم عددا من البحيرات الجانبية والصناعية، يسمح فيها بالسباحة العادية، والمركبة تتسبب في رذاذ تشوش الرؤية لراكبه، وتؤدي إلى حوادث».

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن القرار غير مرتبط بالتفعيل فقط، منوهًا إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا على كيفية تطبيقه، وخاصة أن العقوبات تصل إلى سحب المركبة بالكامل».

وأشاد بدور القوات المسلحة والأجهزة المختلفة كحرس الحدود والأجهزة الموجودة داخل محيط المنشآت، في تنفيذ القرار، قائلًا إن «الأجهزة التنفيذية وأكثر من جهة، تتعاون مع الحافظة مع هذا الملف».

وأشار إلى أن المحافظة لا تضم سوقًا لإيجار تلك المركبة، مضيفًا: «معظم المستخدمين من ملاكها، وتطبيق العقوبات يكون على مالك المركبة، وبالتالي لا انعكاس أو ضرر يقع على شخص مؤجر أو ممتهن تلك المهنة».

وأعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، تفعيل قرار منع استخدام "جيت سكي"، بمختلف مدن المحافظة، كخطوة استباقية حفاظا على أرواح المواطنين والسياح، حيث يسبب العديد من الحوادث.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار موجود وسبق صدوره منذ عام 2010 ، لكن لم يتم تفعيله، مشددا على أنه سيتم تفعيله اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لكل الجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة هذه المركبة.