ترامب يعتزم ترشيح محاميه السابق إيميل بوفي لمنصب قاض اتحادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه بصدد ترشيح محاميه السابق إيميل بوفي، الذي يشغل منصبا رفيعا في وزارة العدل وكان وراء الخطوة المثيرة للجدل لإسقاط دعوى قضائية ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، ليصبح قاضيا اتحاديا في محكمة استئناف.

وكان إيميل بوفي، بصفته القائم بأعمال نائب المحامي العام، محور بعض الإجراءات شديدة التدقيق في وزارة العدل منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

واتهم بوفي مسؤولين بمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آر" بـ "التمرد" بسبب رفض تسليم أسماء العملاء الذين حققوا في أعمال شغب الكابيتول في السادس من يناير 2021، وأمر بفصل مجموعة من ممثلي الادعاء الذين عملوا في قضايا جناية خاصة بأحداث شغب الكابيتول.