أفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بأن الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو الماضي بلغت 97.1 مليار ريال، مقابل 143 مليارًا خلال نفس الشهر عام 2022، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال وبنسبة 32.1%.



وقالت الهيئة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء ، إن قيمة الصادرات البترولية خلال الشهر الخامس من 2023 بلغت 72 مليار ريال، مقابل 115.5 مليار خلال نفس الفترة عام 2022، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.



ووفق الهيئة، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الشهر الخامس من العام الجاري 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال نفس الفترة عام 2022، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.



وبلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة 67.7 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال خلال نفس الفترة عام 2022، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليار ريال, وبنسبة 20.9%.