كفر الشيخ تنظم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية ببلطيم

شهد مصيف بلطيم، اليوم، فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين، تحت تنظيم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتعاون مع مدينة مصيف بلطيم، بدعوة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك دعماً للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

من جانبه.. قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه فى إطار تضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وبدعوة من محافظ كفر الشيخ، تم التنسيق بين المديرية و مصيف بلطيم لإعداد برنامج رياضي متكامل للمهرجان يتضمن لقاءات كرة القدم وسباق للجرى لةختراق الضاحية يبدأ من أمام بوابة مصيف الشباب وينتهى أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطئ النرجس بمشاركة 100 شاب من المصطافين، وإعداد جوائز للفائزين فى سباق اختراق الضاحية.

وتشهد الأيام المقبلة فعاليات رياضية متعددة تطلقها مديرية الشباب والرياضة بمدينة بلطيم، ضمن خطة النشاط الرياضي تنظمها إدارة التنمية الرياضية وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية وبحضور هيثم عطية رئيس مصيف بلطيم، المهرجان من تنظيم فريق عمل المديرية أسامة زيد وكابتن محمد سليمان بإدارة التنمية الرياضية.