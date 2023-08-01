نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، عقد اللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، أمس الاثنين، الاجتماع التنسيقي النهائي للإعلان عن أول متحف حربي في مياه محافظة البحر الأحمر، وهو الأول في مصر وأفريقيا ليجمع أول 3 مواقع غوص بديلة في الغردقة.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد الاستاذ كمال سليمان، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر والمجتمع المدني.

وبعد سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، سيتم إطلاق ثلاث مواقع غوص بديلة فى مصر، بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية بالبحر الأحمر.

تقع هذه المواقع قبالة سواحل محافظة البحرالأحمر، حيث أكثر المواقع ازدحامًا لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وخلق حيود مرجانية جديدة وتجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال البيئة البحرية.

أكد البندارى أن هذا الحدث يعد تجربة فريدة من نوعها تحت الماء فأثناء الغوص في المياه الصافية المحيطة بالقطع العسكرية. حيث يمكن للزائرين اكتشاف الكنوز المخفية والكائنات البحرية التي ستجتذبها تلك المعدات الحربية، والاستمتاع بمشاهدة اندماج التاريخ مع الطبيعة، بالإضافة إلى الأهمية التاريخية التي ستمكن هواة الغوص من استكشاف مجموعة من المعدات العسكرية التي لعبت دورًا حاسمًا في تاريخ مصر الحربي. حيث تروي كل قطعة قصة مؤثرة عن الشجاعة والتضحية.

وأوضح السكرتير العام انه سيتم إغراق مجموعة من المعدات الحربية والمكونة من 15 قطعة، كل منها له قصة فريدة وأهمية خاصة، في ثلاث مواقع كالتالي: شعاب السقالة، عروق الطويل، عرق جامع بمجاويش، مما سيخلق مواقع غوص جديدة في الغردقة. كما ستقوم جمعية هيبكا بالمشاركة في عمليات الإغراق وعمل كافة أعمال الرباط (الشمندوات) حول اماكن إنزال المعدات في المواقع شعاب السقالة،عروق الطويل، عرق جامع بمجاويش، وسيتم إغراق كل قطعة بعناية، مما يخلق مواقع غوص غير عادية تظهر التاريخ العسكري الغني لمصر.

ومن المقرر الاحتفال بهذا الحدث يوم الخميس القادم بمارينا الغردقة السياحي، ينظمه جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر هيبكا، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من وزراء البيئة العرب من كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال وجمهورية السودان وجمهورية اليمن، والدكتور محمود حنفى المستشار العلمي لمحافظة البحر الأحمر وجمعية هيبكا، وعدد من العلماء والمهتمين برياضة الغوص بالبحر الأحمر في حفل التدشين والمؤتمر الصحفي.