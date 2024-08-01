مسرحية النص ومخيم ايسا الفلكي في بداية فعاليات جمعية مصر الجديدة عن شهر أغسطس

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، بدأ من الغد برنامجها الثقافى عن شهر أغسطس الجاري بحزمة من الفعاليات الثقافية والفنية والادبية وورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات التي تركز على دور الفنون والأدب والرواية كوسائل للتعبير الثقافي، وتعليم مهارات جديدة، وذلك عبر منصاتها الثقافية والإبداعية وهي مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل وفرعها بحي الأسمرات ومكتبة المستقبل العامة والطفل ومتحف الطفل.

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن أولى هذه الفعاليات تنطلق من مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها فى مصر الجديدة وفى السابعة من مساء غد الجمعة، بالعرض المسرحي "النص"، لفريق طلبة جامعة مصر العرض من إخراج عبد الخالق جمال.



كما يشهد في السابعة من مساء الغد الجمعة ايضا بداية فعاليات "مخيم ايسا الفلكي" للأطفال والنشء للتعرف على عالم الفضاء والفلك من خلال سلسلة من الفعاليات المتنوعة تتضمن الشرح والأنشطة العملية، يصبح للطفل هنا مساحة علمية يسافر فيها خلال الموضوعات المختلفة والشيقة في الفضاء والفلك، وذلك على مدار أغسطس الجاري.



وأشار الدكتور نبيل حلمي أنه وخلال أغسطس تقدم مكتبة مصر الجديدة ندوة بعنوان "الرؤية والرسالة والأهمية" تحاضر فيها سامية حسانين، وندوة زواج البحر للكاتب شريف مصطفى، ورشة عمل "الإبداعية والتمكين والابتكار" في 3 محاضرات، وتستضيف العرض المسرحي "السوق" إخراج بلال الملاح، ومناقشة رواية "مغامرة على شرف الليدى ميتسى"، للكاتب احمد المرسي، وتستضيف حفل موسيقى عربية لفرقة "الفن الصادق"، وعرض الفيلم الإيرانى"السجان"، وندوة "البدر الأزرق" للجمعية المصرية لعلوم الفلك، وحفل غنائي لفريق بنك القاهرة، ومناقشة كتاب "ماحدث في بيت الكفراوى" ، للكاتب محمد يوسف الغرباوي، بالإضافة إلى ورش المسرح واليوجا والرسم والخياطة والزومبا والتصوير والسينما والخط العربي.



وأضاف الدكتور نبيل حلمي أن مكتبة مصر الجديدة للطفل سوف تنظم مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجة للطفل طوال شهر أغسطس تتمثل في العروض المسرحية التي يقدمها أطفال المكتبة، وورش عمل من بيها ورشة الزجاج المعشق وتشكيل الخزف والنحاس وآداب الطعام وطبخ، وورشة بناء الشخصية، وورشة عالم الديناصورات، وندوة سمات مرحلة المراهقة وإدارة القلق والضغط النفسي، وورشة التمثيل الصوتي.



بينما مكتبة المستقبل تنظم خلال أغسطس الجاري مناقشة فيلم "الشروق"، وندوة "فضفضة حديث القلب للقلب "، وندوة "اسس كتابة النص المسرحى"، وندوة "الاكتئاب المعاصر"، وندوة "الأبناء مرأة لأبائهم"، وندوة " تحب مين وليه"، بالإضافة إلى ورش عمل عن الرسم والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي.



وأكد الدكتور نبيل حلمي على أن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" له نصيب كبير من فعاليات البرنامج الثقافى عن شهر اغسطس والتى ينظمها في مقره بمصر الجديدة، يتمثل في رحلة لمرصد القطامية الفلكي، رحلة أكاديمية مصر للطيران، دعما للبرنامج الصيفي، ندوة تربية ايجابية، على هامش اليوم العالمي للشباب والتي يعقبها عرض مسرح العرائس للأطفال، وينظم ورش عمل علمية ومعسكر للكشافة البحرية.