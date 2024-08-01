نمو الصادرات الكورية الجنوبية للشهر العاشر على التوالي في يوليو

أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن صادرات كوريا الجنوبية استمرت في النمو على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي في شهر يوليو، على خلفية الأداء القوي لأشباه الموصلات.

وارتفعت الصادرات بنسبة 9ر13% على أساس سنوي إلى 4ر57 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وزادت الواردات بنسبة 5ر10% على أساس سنوي إلى 8ر53 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 62ر3 مليارات دولار. وبذلك استمرت كوريا الجنوبية في تحقيق فائض تجاري لمدة 14 شهرا على التوالي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وانخفضت الصادرات بنسبة 4ر7% على أساس سنوي في عام 2023، مع تباطؤ أداء الرقائق آنذاك إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.