شركة لوفتهانزا الألمانية تعلق جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل مؤقتًا، اعتبارًا من مساء اليوم حتى 8 أغسطس، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، الخميس.

كما أعلنت الشركة تمديد إلغاء الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 أغسطس الجاري.

وبحسب تقارير حيفة عبرية، رفض قائد طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية الهبوط في تل أبيب، في منتصف الرحلة، لأن «الطاقم لم يكن مستعدا للسفر إلى إسرائيل».

وهبطت الطائرة التي كانت متوجهة من ميونيخ إلى تل أبيب، في قبرص، وذلك حسبما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

وذكر تقرير القناة أن شركة الطيران أبلغت الركاب أن الطائرة ستهبط في قبرص «لأسباب فنية»، ومن ثم سيتم تحديد ما إذا كانت الرحلة ستتواصل إلى تل أبيب، لكن بعد مرور بعض الوقت على الأرض في لارنكا، أُعلن أن الطائرة ستعود إلى ألمانيا.

وتم إخبار الركاب أنه بإمكانهم النزول في قبرص إذا رغبوا في ذلك، لكن أمتعتهم ستبقى على متن الطائرة وستعاد إلى ميونيخ.

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت في قبرص «كإجراء احترازي بسبب نشاط أمني».