الرئيس الإسرائيلي: لن نكون قادرين على القول إننا انتصرنا حتى يعود جميع المحتجزين إلى ديارهم

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، إن «الحاجة مُلحة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة إلى ديارهم».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «لن نكون قادرين على القول إننا انتصرنا حتى يعود جميع المحتجزين إلى ديارهم».

ودعا «زعماء العالم الذين يرغبون في تحقيق السلام بالمنطقة، إلى مساعدة بلاده على إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم الآن».

وفي وقت سابق، أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين محور أيالون الرئيسي في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، في حين طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بإنهاء الحرب على غزة وتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن عيناف تسينغوكر (والدة أحد الأسرى) قولها: «بعد 300 يوم لا يزال ابني ماتان و114 مختطفا آخر مختطفين، وتم التخلي عنهم في أنفاق حماس بسبب بنيامين نتنياهو الذي ينسف الصفقات مرارا».

بدوره، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إنّه بالإمكان بلورة رؤية واضحة لتحالف إقليمي يقود لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وقال في تدوينة على موقع «إكس»: «من الممكن انتهاج طريق آخر وإبرام صفقة تبادل لإعادة المحتجزين في قطاع غزة»، مشيرا إلى أنّ كل ما تقترحه الحكومة هو حرب تلو أخرى «بينما مرّ 300 يوم على بدء الحرب على غزة والمختطفون تحت الأرض».