الخطوط الجوية الكويتية تعلن تسيير آخر رحلاتها إلى بيروت الأحد المقبل

قالت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، إنها قررت تسيير آخر رحلاتها إلى بيروت الأحد المقبل، بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «إلحاقاً للإعلان الصادر مؤخراً حول الرحلات المتجهة والقادمة من وإلى جمهورية لبنان، تعلن الخطوط الجوية الكويتية عن أن آخر رحلاتها لمحطة بيروت ستكون في يوم الأحد الموافق 4/8/2024 وذلك نظراً للظروف الراهنة».

وأمس الأربعاء، أعلنت شركتا «إير فرانس» و«ترانسافيا فرانس» تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى السبت المقبل؛ بسبب الوضع الأمني.

وقالتا إن عودة الرحلات تعتمد على تقييم الوضع الأمني.

من جانبها، أعلنت شركة «لوفتهانزا» تمديد تعليق الرحلات إلى بيروت حتى الثاني عشر من أغسطس الجاري.

كذلك، أعلن طيران الإمارات أنه لن يسمح بسفر العملاء المارين عبر دبي والمتجهين إلى بيروت في 1 و2 أغسطس.

أما الأردن، فأعلن استئناف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس.



