الصين والهند تتفقان على تسريع المفاوضات بشأن النزاعات الحدودية

اتفقت الصين والهند على تسريع المفاوضات بشأن النزاعات الحدودية بينهما، و"قلب صفحة الوضع الحدودي في أقرب وقت ممكن"، وفقا لما ورد في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.

جاء ذلك في اجتماع لمسئولين من الجانبين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الخميس.

واتفق الجانبان على الاستمرار في الحفاظ على السلام بالمنطقة الحدودية، والتوصل إلى حل مقبول للبلدين.

وكان قائد الجيش الهندي، الجنرال أوبيندرا دويفيدي، قال الشهر الماضي، في خضم الخلاف الحدودي المستمر مع الصين بمنطقة لاداخ الواقعة شرقي الهند، إن الجيش الهندي جاهز وقادر على مواجهة جميع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية التي تواجه الهند.

وذكر الجنرال دويفيدي، بعد يوم من توليه مسئولية قيادة الجيش البالغ قوامه 1.3 مليون فرد، أن العمل على ضمان التآزر والتفاعل المتبادل بين الجيش والقوات الجوية والأسطول سيكون أحد أولوياته، وفقا لما ذكرته وكالة برس ترتست أوف إنديا.