تعيين جواد ظريف مستشارا للرئيس الإيراني

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، بتعيين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف مساعدًا خاصًّا له للشئون الاستراتيجية.

وشغل ظريف منصب وزير الخارجية الإيرانية في الفترة من عام 2013 حتى 2021 في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

ووفقاً لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، دعم ظريف بزشكيان، في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أثار تكهنات واسعة النطاق بشأن ظهور ظريف المحتمل بوصفه "صانع الملوك" في دوائر السياسة الإيرانية.

ويعدّ ظريف، الدبلوماسي المخضرم، شخصية بارزة في السياسة الإيرانية. واعتبرت "الجزيرة" في تقرير سابق أن دخوله الانتخابات من باب تقوية موقف بزشكيان خطوة استراتيجية من جانب المعسكر الإصلاحي لتعزيز فرصه في مواجهة المرشحين المحافظين.

وتميزت فترة عمل جواد ظريف وزيرا للخارجية بدوره المحوري في التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني، وقد وضعه هذا الإنجاز بأنه دبلوماسي عملي ومقتدر يمكنه التعامل مع القوى العالمية مع حماية مصالح إيران الاستراتيجية.

ويوم الثلاثاء، تم تنصيب بزشكيان رئيساً لإيران، وذلك بعد انتخابات مبكرة عقدت في 28 يونيو 2024، بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية في 19 مايو.