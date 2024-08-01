إزالة 21 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بنطاق 8 مراكز بمحافظة البحيرة عددا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفر الحملات عن إزالة 21 حالة تعدٍ على مساحة 5811، عبارة عن إزالة 5 حالات تعد بمساحة 3190 مترا، عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر ومباني بالطوب الأبيض برشيد، وحالتي تعدِ بمساحة 1018 مترا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية، ومباني من الطوب الأحمر وشدات خشبية وأعمدة خرسانية ببدر.

كما تم إزالة 3 حالات تعدِ على أرض زراعية على مساحة 760 مترا، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بأبو المطامير، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعد بمساحة 228 مترا، عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأبيض بنطاق قريتي بلقطر وبسنتواي بأبو حمص، وحالة تعد على مساحة 200 متر عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خارج الحيز العمراني بالدلنجات، و6 حالات تعدِ وبناء مخالف بمساحة 195 مترا داخل وخارج الحيز العمراني بإيتاي البارود.

كما تم إزالة حالة تعدِ بمساحة 120 مترا بشبراخيت، عبارة عن ردم حفر معد لعمل قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني، وحالة تعدِ بمساحة 100 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بالرحمانية.