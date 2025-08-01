ويتكوف يزور مركزا لتوزيع المساعدات في غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف زار مركز توزيع المساعدات الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما كشف مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للكونجرس أن إسرائيل وافقت على تحويل 30 مليون دولار إلى صندوق إغاثة غزة الأمريكي (GHF) في يونيو، وهو ما يعادل المساهمة الأمريكية، وفق ما قالت مصادر مطلعة على التفاصيل لوكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب المسئول، أبلغ مساعدو المبعوث الخاص ستيف ويتكوف اللجان البرلمانية أن المبلغ من المتوقع أن يكون كافيا لتمويل النشاط حتى نهاية يوليو، وأنهم يأملون في انضمام مانحين إضافيين بحلول أغسطس، وهو ما سيسمح بتوسيع مراكز المساعدة