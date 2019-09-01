المالكي: الهدف الذي ضربته مقاتلات التحالف عسكري وليس سجنا

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، اليوم الأحد، أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، استهدف موقعا عسكريا لمليشيات الحوثي يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة ذمار، وليس سجنا كما ادعى الحوثيون.

وقال المالكي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث"، إن قوات التحالف العربي ملتزمة بتحييد العناصر الحوثية وتدميرها، والتي تهدد الأمن الداخلي باليمن، والأمن الإقليمي والدولي، وستقوم بالإعلان عن المواقع التي تم استهدافها قريبا.

وأضاف أن مليشيات الحوثي استخدمت الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي المعادي، والذي يؤثر علي حركة الملاحة الجوية في اليمن، خاصة لطائرات المنظمات الإغاثية وطائرات الأمم المتحدة.

وأكد أن المليشيات الحوثية تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني، وادعت في وقت سابق أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت كلية المجتمع في ذمار، وأحد السجون، لافتا إلى أنه على المنظمات الدولية للصليب الأحمر الكشف عن ماهية تلك السجون القسرية.

وأشار المالكي إلى أن تحالف دعم الشرعية اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، مؤكدا أن المليشيات الحوثية حاولت استخدام مطار صنعاء كمنطقة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية، كما كانت هناك محاولات لإطلاق الطائرات المسيرة.

وتابع: "مليشيات الحوثي تحصل على الدعم الإيراني من طائرات مسيرة وأنظمة الدفاع الجوي وقوارب سريعة مفخخة، كما أصبح لديهم تحديثات على بعض المنظومات مثل تحويل الصواريخ من (جو- جو)، إلى (أرض - جو)، ما يثبت أن هناك خبراء إيرانيين من الحرس الثوري يعملون مع المليشيات الحوثية".

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن محافظتي صعدة وعمران من أهم المناطق لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة سيظل هو نقطة وصول الأسلحة النوعية التي تقوم إيران بتهريبها للحوثي.