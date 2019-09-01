فيلادلفيا يونيون يفوز على أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي

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عرقل فيلادلفيا يونيون الانطلاقة الرائعة لأتلانتا يونايتد في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين وتغلب عليه 3 / 1 فجر اليوم.

وشهدت نفس المرحلة فجر اليوم فوز دي سي يونايتد على مضيفه إمباكت مونتريال 3 / صفر وكولورادو رابيدز على مضيفه نيويورك ريد بولز 2 / صفر وتعادل نيو إنجلاند ريفوليوشن مع تورنتو 1 / 1 وكولومبوس كرو مع شيكاغو فاير بنفس النتيجة.

وقلب فيلادلفيا تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 / 1 على أتلانتا يونايتد حامل لقب البطولة ليرفع الفريق رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بصدارة مجموعة الشرق بفارق ثلاث نقاط أمام أتلانتا يونايتد الذي تراجع للمركز الثاني.

وأحرز الفنزويلي جوزيف مارتينيز الهدف الوحيد لأتلانتا يونايتد في نهاية الشوط الأول ، ورد فيلادلفيا بثلاثية في الشوط الثاني سجلها برندن آرونسون وكاسبر بريزبيلكو وسيرجيو سانتوس في الدقائق 61 و86 و89 .

وسجل المهاجم الأمريكي الشاب جوناثان لويس هدفين ليقود فريقه كولورادو رابيدز إلى فوز ثمين ومفاجئ على مضيفه نيويورك ريد بولز 2 / صفر.

ورفع رابيدز رصيده إلى 30 نقطة لكنه ظل في المركز الحادي عشر قبل الأخير في مجموعة الغرب فيما تجمد رصيد ريد بولز عند 41 نقطة في المركز الخامس بمجموعة الشرق حيث مني الفريق بالهزيمة الثانية له على التوالي في المسابقة.

وسجل النرويجي أولا كامارا هدفين ليقود فريقه دي سي يونايتد للفوز على مضيفه إمباكت مونتريال بثلاثية نظيفة ليرفع الفريق رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بمجموعة الشرق.

وسجل كامارا هدفيه في الدقيقتين 20 و32 وأحرز بول أريولا الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 23 .

وتعادل نيو إنجلاند ريفوليوشن مع تورنتو بهدف سجله جوستافو بو في الدقيقة 86 مقابل هدف أحرزه نيكولا بينيزيت في الدقيقة 74 .

كما تعادل كولومبوس كرو مع شيكاغو فاير بهدف سجله بدرو سانتوس في الدقيقة 27 مقابل هدف سجله بيرزيميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 90 .