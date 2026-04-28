طهران تتهم واشنطن بالقرصنة بسبب الحصار البحري واعتراض الناقلات

اتهمت إيران الولايات المتحدة بممارسة القرصنة بسبب الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على السفن الإيرانية، وذلك بعد أن اعترض الجيش الأمريكي ناقلات نفط إيرانية خاضعة للعقوبات في عرض البحر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة "إكس" مساء الاثنين: "هذا هو تقنين صريح للقرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار".

وأضاف أن هذه الإجراءات الأمريكية تمثل "عودة القراصنة، لكنهم الآن يعملون بمذكرات صادرة عن الحكومة".

وفي الوقت الذي لا تزال فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن حل دائم للصراع متعثرة، تسعى واشنطن إلى الضغط على طهران اقتصاديا عبر إجراءات بحرية، تشمل إيقاف السفن المتجهة إلى أو القادمة من الموانئ الإيرانية، بهدف قطع عائدات تصدير النفط.

في المقابل، تواصل إيران تقييد مرور الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي مهم لتصدير النفط والغاز من دول الخليج، ويعد حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.