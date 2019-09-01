المصري يتعاقد مع عماد فتحي من الزمالك لمدة 3 مواسم

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع عماد فتحي لاعب خط الوسط المهاجم بفريق الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم إعتبارا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021.

وقام عماد فتحي بتوقيع تعاقده مع المصري في حضور محمد الخولي وعدنان حلبية مسئولى لجنة التعاقدات.

يذكر أن عماد فتحي البالغ من العمر 27 عاما ولعب من قبل في صفوف دمياط وتألق بين صفوفه قبل أن يضمه إيهاب جلال لمصر المقاصة قبل نحو ثلاثة مواسم، وتألق مع المقاصة ليضمه الزمالك قبل نحو موسمين ثم انضم إلى إنبي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضى وشارك في 22 مباراة وإحراز هدفين وجاء تعاقده مع المصري بناء على رغبة وطلب الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال.