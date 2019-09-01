 المصري يتعاقد مع عماد فتحي من الزمالك لمدة 3 مواسم - بوابة الشروق
الأحد 1 سبتمبر 2019 8:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

المصري يتعاقد مع عماد فتحي من الزمالك لمدة 3 مواسم

بورسعيد - إيهاب أبوالمعاطي
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 8:27 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 8:27 م

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع عماد فتحي لاعب خط الوسط المهاجم بفريق الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم إعتبارا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021.

وقام عماد فتحي بتوقيع تعاقده مع المصري في حضور محمد الخولي وعدنان حلبية مسئولى لجنة التعاقدات.

يذكر أن عماد فتحي البالغ من العمر 27 عاما ولعب من قبل في صفوف دمياط وتألق بين صفوفه قبل أن يضمه إيهاب جلال لمصر المقاصة قبل نحو ثلاثة مواسم، وتألق مع المقاصة ليضمه الزمالك قبل نحو موسمين ثم انضم إلى إنبي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضى وشارك في 22 مباراة وإحراز هدفين وجاء تعاقده مع المصري بناء على رغبة وطلب الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك