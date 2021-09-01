الرياض السعودية: هجوم الحوثيين الأخير على مطار أبها استمرار لنهج إيران في المنطقة

أكد صحيفة (الرياض) السعودية، أن الهجوم الإجرامي الأخير لميلشيا الحوثي على مطار (أبها) وإصابة ثمانية مدنيين جراءه فضلا عن تضرر طائرة مدنية، لا يكشف جديدا عن الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة الخارجة على أي أعراف أو قيم إنسانية، وأن هذا الإرهاب الممنهج ليس إلا امتدادا لسلوك الميليشيا التابعة لإيران تجاه أشقائها في الوطن وانقلابها الوحشي على حكومة شرعية منتخبة.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/- تحت عنوان (التغاضي عن الإرهاب) - أن تعريض حياة المدنيين في منشأة مدنية كالمطارات محمية بالقانون الدولي من أي اعتداء أو انتهاك، ليجسد مدى ازدراء الميليشيا الحوثية للقانون الدولي، وكل الأعراف الإنسانية، والخبير بتقنية الطائرات المسيرة يعلم أنها ليست وسيلة دقيقة للغاية، ويمكنها أن تلحق الضرر بأي هدف مدني، وهذا يكشف التماهي التام بين نهج ميليشيا الحوثي ونظرائها من الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش.

وتابعت (الرياض) أنه من المدهش أن هذا الموقف الدولي المتراخي حيال الميليشيا الإرهابية لا يتجاهل الخطر الإقليمي لها تجاه سلام واستقرار المنطقة، إنما يتجاهل أيضا تهديدها الحقيقي للملاحة الدولية والاقتصاد الدولي عبر استهداف عصبه النفطي، ومثل هذه المواقف الضعيفة لا تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بل تشجع الحوثيين على رفض كل مبادرات السلام المتوالية، وتجهض أي محاولة للحل السلمي في اليمن.

م خ /ت م ش/ع م م