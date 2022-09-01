بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب ثانوية الدور الأول

أماكن شاغرة بـ14 كلية حقوق و22 كليات أداب و133 كلية تربية لطلاب علمي علوم ورياضة.. ومقاعد بكليات التربية وعشرات المعاهد لطلاب الأدبي



قررت وزارة التعليم العالي، أمس، بدء التقدم للمرحلة الثالثة وفتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2022، خلال ساعات، لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق لإلكتروني بشبكة الإنترنت، عقب إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب، والتي انتهى التسجيل بها أمس الأربعاء لحوالي 380 ألف طالب وطالبة بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم إعلان نتائجها إلكترونيًا اليوم أو اليوم بحد أقصى.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة 205 درجة بنسبة 50% لطلاب العلمي والأدبي بواقع 37630 طالب في العلمي وفي الشعبة الأدبية 29124 طالب بإجمالي 66754 طالب، من طلاب الدور الأول، مشيرة إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وبحسب الأماكن الشاغرة والمتبقية، فإن طلاب تنسيق المرحلة الثالثة شعبة الأدبي لديهم فرص الالتحاق بعدد من الكليات هي التربية النوعية وتربية طفولة وتربية تعليم ابتدائي وتربية نوعية فنية وتربية موسيقية وتربية رياضية، كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد، بالإضافة لعشرات المعاهد العليا والمتوسطة بمصروفات في تخصصات مختلفة.

ويوجد فرص أمام طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة في كليات الخدمة الاجتماعية انتظام وانتساب موجه، و14 كلية حقوق انتساب موجه، و22 كلية أداب انتساب موجه، و133 كلية تربية نوعية وفنية وموسيقية ورياضية وطفولة وتعليم ابتدائي، كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان، كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم ورياضة.

كما تتضمن الفرص أمام طلاب العلوم والرياضة مقاعد في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة، كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة، كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد، تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم، بالإضافة لعشرات المعاهد العليا والمتوسطة بمصروفات في تخصصات مختلفة.

من جهته، استقبلت جامعة حلوان الأهلية الطلاب المتقدمين للالتحاق بها بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى الرئيسى بعين حلوان، بهدف الرد على جميع تساؤلات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، وشروط الالتحاق بها والمصروفات الدراسية والبرامج المقدمة.

وقال الدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعات الأهلية هى جامعات غير هادفة للربح، تقوم بتقديم مناهج أكاديمية متطورة بالتعاون بين هيئات محلية وأجنبية، حيث تهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالى يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وأعلن الاستعداد بكل الطرق من أجل تجهيز البنية الأساسية وفق أعلى مستويات الجودة، وطبقاً للتصميمات العالمية، وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.

وتابع: تبدأ جامعة حلوان الأهلية العام الدراسي الجديد بثلاث كليات جديدة وهى كليات الهندسة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

وذكر أن مصروفات برنامج هندسة الأنظمة الذكية 48 ألف جنيه، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي 48 ألف جنيه، برنامج التصميم الداخلي البيئي 35 ألف جنيه، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35 ألف جنيه، برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي 35 ألف جنيه.