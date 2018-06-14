السجن المُشدد 6 أعوام لمتهم بسرقة توكتوك في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، الأربعاء، "ع.م.ا"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 6 أعوام؛ لاتهامه بسرقة مركبة "توكتوك" بالإكراه من قائده، وذلك في القضية المُقيدة برقم 1057 لسنة 2022 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود بلاغًا حول قيام شخص بسرقة مركب "توكتوك" من قائده، تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء تواجده في نطاق القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه، أنه وحال سير المجني عليه بمركبة التوكتوك في الطريق العام، استوقفه المتهم، وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهما فوجئ، بقيامه بإشهار سلاح أبيض "مطواه" في وجهه، مما ألقى الرعب في نفسه، وتمكن من سرقة "التوكتوك"، وهاتفه المحمول، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أرشد عن مكان "التوكتوك" والهاتف المحمول، فتحرر محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: وائل محمد بعيص، وأحمد محمد دعبس، وجمال عبد الناصر سالم، وسكرتير المحكمة، ماجد سعد إبراهيم.