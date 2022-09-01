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ميدو يعلق على اختيارات فيتوريا لقائمة منتخب مصر

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5:09 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5:09 ص

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن قائمة منتخب مصر التي وقع عليها الاختيار من قبل البرتغالي روي فيتوريا، سيتم تقليصها بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، أن فيتوريا يرغب في تجربة العديد من اللاعبين المحليين في الفترة المقبلة، قبل الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب.

وأوضح ميدو أن القائمة المبدئية التي وقع عليها الاختيار من قبل فيتوريا، جيدة بشكل كبير، لافتًا إلى أنه لا يعترض على تواجد أي لاعب.

وأختتم ميدو أن تصريحات روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي بها حالة كبيرة من الاتزان، لافتًا إلى أن خطة المدرب جيدة بشكل كبير.


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