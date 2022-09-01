أعرب محمود حمادة لاعب فاركو عن سعادته بالانضمام لقائمة منتخب مصر التي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق القومي اليوم الأربعاء.

واختار فيتوريا محمود حماد في القائمة ضمن 24 لاعبًا ناشطًا بالدوري المحلي، استعدادًا للمعسكر الذي سيقام خلال الشهر الحالي. طالع التفاصيل

وقال حمادة في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": "إن شاء الله تكون بداية موفقة لفيتوريا وبداية جيدة للاعبين الجدد المنضمين للمنتخب ونكون على قدر المسؤولية".

وأضاف: "أول مرة أعرف اليوم عن انضمامي لمنتخب مصر، وإن شاء الله نكون موفقين في الفترة المُقبلة".

وواصل: "فاركو وُلِد كبيرًا وعندنا إدارة على أعلى مستوى، ونونو ألميدا مدرب لن أوفيه حقه، يركز في أدق التفاصيل، نظامه في التدريبات والمباريات يفرق مع اللاعبين بشكل كبير".

وعن أنباء مفاوضات الأهلي أجاب: "لم يتواصل معي أحد، وأي كلام يكون عن طريق الإدارة، أنا لا أتدخل في هذه الأمور بعد قرار النادي".