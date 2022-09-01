رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يؤكد متانة العلاقات مع الكويت

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، متانة العلاقات السودانية الكويتية، مشيرا لعلاقات التعاون المثمرة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك، لدى تسلم رئيس مجلس السيادة، اليوم بالقصر الجمهوري، أوراق اعتماد السفير الكويتي فهد مشار الظفيري سفيرا لدولة الكويت لدى السودان، والذي نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشغل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياتهما القلبية الصادقة، له وللشعب السوداني، مزيدا من الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشار السفير الكويتي الدكتور فهد مشار الظفيري - في تصريح اليوم - إلى العلاقات المتجذرة والتاريخية بين البلدين، مشيدا بالمواقف القومية والثابتة للسودان تجاه الكويت منذ استقلالها في العام 1961م، موضحا أن السودان كان من أوائل الدول التي سارعت للوقوف مع الكويت.

وأشاد الظفيري بالجالية السودانية التي تعمل بدولة الكويت وحضورها المتميز في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا استعداد بلاده للوقوف بجانب السودان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية؛ لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان حاليا.