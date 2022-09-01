ضبط 14 متهما بحوزتهم مخدرات تقدر بـ7 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 14 متهمًا بحوزتهم كميات مخدرات تقدر بـ 7 ملايين جنيه في حملات بـ 3 محافظات خلال 24 ساعة.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من:

ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين حال استقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو، 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو، كمية لمادة الباراسيتامول وزنت 250 كيلو، كمية من الملصقات "تستخدم في تغليف مخدر الحشيش"، مبلغ مالي) بالإسماعيلية.

وفي مطروح تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وفي القليوبية تم ضبط 3 أشخاص - لإثنين منهم لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، فرد خرطوش، طلقات نارية، طبنجة صوت، 2 سلاح أبيض، ومبلغ مالي، 3 هواتف محمولة).

كما ضبط عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية حال استقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.200 كيلو، ومبلغ مالي، هاتف محمول).

فيما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية- حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان).

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حال استقلاله مركبة "توكتوك" بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وألقي القبض على عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة حال استقلالهما "دراجة نارية" بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

فيما تم ضبط 4 عاطلين - مقيمين بدوائر مراكز شرطة الخانكة وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وبحوزتهم ( الهيروين، كوكايين، بندقية خرطوش، طلقات لذات العيار، مبالغ مالي، هواتف محمول، سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.