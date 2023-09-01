رئيس وزراء اليابان يزور إندونيسيا والهند لحضوة قمتي آسيان والعشرين

ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى إندونيسيا لحضور اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ثم إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي: "من المقرر أن يجرى كيشيدا، خلال الجولة التي تستغرق أسبوعا بدءا من الثلاثاء المقبل، محادثات ثنائية مع قادة دول أخرى، بما في ذلك إندونيسيا والهند، وذلك على هامش القمتين"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأضاف ماتسونو: "في جاكرتا، من المقرر أن يؤكد كيشيدا على آمال اليابان في نجاح القمة الخاصة المقبلة للاحتفال بمرور 50 عاما على علاقات الصداقة بين اليابان ورابطة (آسيان)"، مضيفا "وافقت الحكومة على عقد القمة في طوكيو لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 16 ديسمبر المقبل.

وبحسب المتحدث الياباني، يرجح أن يناقش كيشيدا خلال قمة العشرين قضايا عالمية متنوعة، تشمل الأمن الغذائي و الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن الترويج للرقمنة (التحول الرقمي).