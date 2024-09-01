كشف الفنان راغب علامة، عن مخاوفه من الموت، مؤكدًا أنه يعاني من فوبيا فقدان الأحباء، قائلا: "طول عمري عندي فوبيا من الموت، ولازالت تلازمني حتى اليوم، لا أخاف من الموت؛ لكن أخاف فقدان من أحبهم ،الموت كلمة كبيرة وبشعة؛ لكنها حقيقة".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر شاشة "CBC" مساء السبت، أنه لا يفكر في الاعتزال حتى الآن، قائلا: "لم أشعر بدنيًا أو ذهنيًا باليوم الذي سيأتي فيه واعتزل، ولازلت أملك الكثير لأقدمه، وعندما أشعر بأنني غير قادر على الغناء على المسرح فسأعتزل".

وأكد أنه لا يزال يشعر بالشباب والحيوية، قائلاً: "أنا في مرحلة من حياتي أشعر فيها بالحزن إذا خسرت جمهوري، لكن أنا موجود بكامل لياقتي وشبابي حتى لو صرت خمسيني لكل بكامل شبابي، فالعمر ليس إلا مجرد رقم".

وأشار إلى أنه لم يذهب إلى طبيب نفسي في حياته سوى مرة واحدة، عندما أصيب بأرق بعد تعرضه لإطلاق النار، مضيفا "أعطاني الطبيب بعض الحبوب المنومة، لم أستطع تحملها، وفي اليوم الثالث رميتها في القمامة، وفضلت أن أبقى متعبًا على أن أتناول هذه الحبوب".