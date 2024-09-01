أردوغان يؤكد مضي تركيا قدما في تطوير مشروع القبة الفولاذية

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مضي بلاده قدما في تطوير مشروع "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي بغية وضعه قيد التنفيذ.

وقال أردوغان -خلال كلمة بحفل تخريج عدد من منتسبي القوات الجوية بجامعة الدفاع الوطني، بمنطقة باقركوي بإسطنبول- "سنضع مشروع القبة الفولاذية الذي نطوره، قيد التنفيذ بكامل عناصره، وإن كان أحدهم يمتلك قبة حديدية، فسيكون لدينا قبة فولاذية"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وشدد الرئيس التركي أن بلاده تسعى جاهدة لصناعة وتطوير أو توريد جميع ما تحتاجه القوات الجوية التركية من صواريخ وأنظمة دفاع جوي.

وأكد على صعيد مكافحة الإرهاب، أن تركيا "ستقضي على مصدر التهديد الذي يشكله الانفصاليون لأمتنا ولأشقائنا العراقيين"، في إشارة إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه".

وفي 6 أغسطس الجاري، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي التركي، وفق مصادر بالرئاسة التركية للأناضول.

وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي"، ومعهد دراسات وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك ساجا) لتنفيذ مشروع القبة "الفولاذية" الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" كونه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.

ومن المرتقب أن تكون "القبة الفولاذية" مزودة بأنظمة أسلحة الدفاع الجوي والرادار، والأنظمة الكهروضوئية، ووحدات الاتصالات، ومحطات التحكم في القيادة ،والذكاء الصناعي، لتصبح "حارسة" المجال الجوي لتركيا.