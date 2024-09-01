هيئة المراقبة الحركة الجوية في ألمانيا تتعرض لهجوم إلكتروني من قراصنة

استهدف هجوم إلكتروني شنه قراصنة، هيئة المراقبة الحركة الجوية في ألمانيا "دي إف إس" ومقرها في مدينة لانجن بالقرب من فرانكفورت.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الهيئة اليوم الأحد: "نظام الاتصالات المكتبية لدينا تم اختراقه، ونحن نقوم حاليًا بتنفيذ إجراءات الدفاع"، مشيرا إلى بذل محاولات حاليا من أجل الحد من التأثيرات إلى أدنى حد ممكن.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث أن حركة الطيران لم تتأثر، وأنها مستمرة بشكل طبيعي.

وكانت محطة الإذاعة البافارية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.

وبحسب الهيئة المسئولة عن السلامة الجوية، فإن الهجوم وقع في الأسبوع الماضي، ولم يتضح بعد ما إذا كان المهاجمون تمكنوا من الوصول إلى بيانات.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن السلطات الأمنية تم إبلاغها بالحادث.