تقارير: ماكرون بصدد طلب المشورة من سلفيه في أزمة تشكيل الحكومة

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ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري غدا الاثنين مشاورات مع سلفيه فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي في محاولة لكسر الجمود السياسي في البلاد.

وقالت قناتا "فرانس إنفو" و"بي إف إم تي في" نقلا عن مصادر مقربة من الرئيسين السابقين إن ماكرون يعتزم أيضا لقاء رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف.

ويُذكر أن كازنوف تولى رئاسة الحكومة أثناء رئاسة أولاند من ديسمبر 2016 إلى مايو 2017، وربما يترشح من جديد لهذا المنصب، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وبعد مرور شهر ونصف الشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، لم يعين ماكرون حتى الآن رئيسا جديدا للوزراء.

ولا يوجد هناك أي احتمال لتشكيل حكومة أغلبية قابلة للحياة تشارك فيها الأحزاب.

وكانت الانتخابات البرلمانية قد أسفرت عن فوز مفاجئ للتحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"، متقدما على القوى التى تمثل تيار الوسط بقيادة ماكرون والقوى اليمينية المتطرفة بقيادة مارين لوبان، التي كان من المتوقع فوزها.

ولم يحصل أي معسكر على أغلبية مطلقة.

وأعلن التحالف اليساري بوضوح عن أحقيته بتشكيل الحكومة في عدة مناسبات.

لكن ماكرون استبعد تشكيل التحالف اليساري حكومة بمفرده بدعوى أنها قد تتعرض للإطاحة على الفور في حالة تصويت بحجب الثقة.

ورغم إجراء جولات عديدة من المشاورات بين ماكرون والأحزاب، مازال من غير الواضح كيفية تشكيل حكومة مستقرة في فرنسا.