الجيش الإيراني: قواتنا قادرة على مواجهة أي اعتداء محتمل على أراضينا

قال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأحد، إن قوة الدفاع الجوي للجيش تتمتع بالقوة والجاهزية للوقوف أمام أي عدوان محتمل على أراضي البلاد وصده.

وأضاف على هامش مراسم تجديد قادة ومنتسبي قوات الدفاع الجوي، أن جميع معدات قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش من صنع متخصصين إيرانيين داخل البلاد وتتفوق هذه المعدات على وسائل الدفاع الأكثر تقدمًا وحداثة في العالم، وفق وكالة سبوتنيك.

وتابع: «أي خطأ في حسابات أمريكا والكيان الصهيوني سيواجه بضربة شديدة من قواتنا.. معداتنا الدفاعية تصنع بناءً على التهديدات الموجودة ولدينا هذا الإستعداد وسنستخدم هذه المعدات باقتدار ضد التهديدات».

وكان القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، صرح بأن قوات الدفاع الجوي الإيرانية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير التفاعل مع المراكز والشركات المعرفية والأكاديمية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن موسوي تصريحاته التي جاءت ضمن رسالة بمناسبة ذكرى تأسيس قاعدة خاتم الأنبياء المشتركة للدفاع الجوي، إحياء لذكرى عشرات عمليات الدفاع الجوي خلال سنوات الحرب مع العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

ووصف موسوي هذا اليوم بأنه «يوم الأمل لقدرة قوات الدفاع الجوي للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على طريق اعتلاء قمم الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي واستخدام قدرات جيلين من المحاربين القدامى والشباب في تطوير التفاعل مع المراكز والشركات المعرفية والجامعية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة».