محافظ شمال سيناء يتفقد مواقع الخدمات في بئر العبد

زار اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ويرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، مركز ومدينة بئر العبد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

وخلال زيارته لمركز بئر العبد، افتتح المحافظ منتزه بئر العبد، والذي أقيم على مساحة 1460 مترا مربعا، بجانب تفقد معهد الدراسات البيئية بقرية الخربة، في حضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

كما تفقد فصول تحفيظ القرآن الكريم بمؤسسة الرحمن الرحيم للخير والتنمية بقرية الخربة، فضلا عن تفقد عدد من المشروعات الزراعية لخدمة المجتمع المحلي ببئر العبد، كما عقد لقاءً جماهيريا مع المواطنين بحضور المشايخ والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.