- وودائع العملة المحلية تسجل قرابة ٩ تريليون جنيه

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.705 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 755.446 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 750.804 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

ووفقًا للمركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.932 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 506.173 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 206.715 مليار جنيه.

‎كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 2.315 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.341 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

‎واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 151.045 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص نحو 523.820 مليار جنيه، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.640 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.715 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.