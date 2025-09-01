الأردن: عبور قافلة مساعدات جديدة تضم 26 شاحنة إلى قطاع غزة

أعلنت السلطات الأردنية، عبور قافلة مساعدات جديده تضم 26 شاحنة إلى قطاع غزة.

وأفادت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان، بعبور قافلة جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وقالت الهيئةإن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

أردنيًّا أيضًا، واصلت وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة، ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، تقديم خدماتها العلاجية والإنسانية، للأشخاص مبتوري الأطراف.

وقال قائد قوة المستشفى، إن كوادر المستشفى تمكنت من تركيب 583 طرفًا اصطناعيًّا منذ وصولها إلى أرض المهمة، وذلك استمراراً لجهودها في التخفيف من معاناة مبتوري الأطراف، مما يسهم في تحسين حياتهم وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية.

وصرح مدير المستشفى بأن تركيب الأطراف الاصطناعية يمثل إنجازًا نوعيًا، حيث تنجز العملية في غضون ساعة واحدة فقط.

وأوضح أن الأطراف المستخدمة ضمن المبادرة تتميز بإمكانية التعديل، مما يتيح للمصابين ضبطها بسهولة وفق احتياجاتهم الفردية.