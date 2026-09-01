«مدير أمن الفيوم» يقود حملة مكبرة بحي دله والمسلة لضبط الدراجات المخالفة والإشغالات

قاد اللواء أشرف عبد الموجود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء محمد رضوان، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية ومرورية مكبرة استهدفت منطقتي دله والمسلة بدائرة قسم أول الفيوم، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتعزيز الوجود الشرطي، وفرض الانضباط، ومواجهة مختلف صور المخالفات والخروج على القانون.

وشهدت الحملة انتشارًا أمنيًا ومروريًا مكثفًا، مع تكثيف أعمال الفحص وتوسيع دائرة الاشتباه وفقًا للقانون، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المخالفات المرورية ومخالفات المرافق والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وركزت الحملة على ضبط الدراجات البخارية المخالفة، خاصة التي تسير دون تراخيص أو جرى تعديل أنظمة العادم بها، بما يتسبب في إصدار أصوات مرتفعة وإزعاج المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع مدير أمن الفيوم أعمال الحملة ميدانيًا، موجّهًا بتكثيف الانتشار الأمني والمروري بالشوارع والمحاور الحيوية، وسرعة التعامل مع المخالفات، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية خلال أعمال الفحص والضبط.

وتواصل مديرية أمن الفيوم حملاتها الأمنية والمرورية المكبرة والمفاجئة بمختلف المناطق، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين، في إطار خطة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون.