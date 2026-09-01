استغاث أهالي قرية كفر شاويش التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بسبب استمرار أزمة تسرب مياه بحر فاقوس إلى القرية والأراضي الزراعية المحيطة بها، والتي يقول الأهالي إنها مستمرة منذ أكثر من 3 أعوام دون الوصول إلى حل جذري ينهي معاناتهم.

وأوضح الأهالي أن مياه بحر فاقوس تسربت إلى محيط الكتلة السكنية والأراضي الزراعية، ما تسبب في غرق مساحات من الأراضي وتضرر عدد من المنازل، فضلا عن تحول أجزاء من المنطقة إلى تجمعات ومستنقعات مائية راكدة.

وأكد الدكتور أسامة زايد، أحد أهالي القرية، أن استمرار تجمع المياه، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أدى إلى انتشار الناموس والذباب والقوارض، الأمر الذي أثار مخاوفهم من التداعيات البيئية والصحية الناتجة عن استمرار الوضع على هذا النحو.

وأشار زايد إلى أن الأزمة لم تعد تقتصر على الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والمنازل، وإنما أصبحت تمثل تهديدا مستمرا للبيئة المحيطة وسلامة المواطنين، مطالبا بسرعة تدخل الجهات المعنية قبل تفاقم المشكلة واتساع نطاق الأضرار.

وطالب الأهالي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتوجيه المسئولين بسرعة التحرك لتنفيذ سور خرساني بطول نحو 250 مترا يبدأ من أمام شارع السوق وحتى خليج صدقي، باعتباره أحد الحلول المقترحة للحد من تسرب المياه وحماية الكتلة السكنية والأراضي الزراعية من الغرق.

كما ناشد الأهالي الجهات المعنية في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ مشروع السور الخرساني، بما يسهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وإنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات.

وطالب الأهالي كذلك وزارة الموارد المائية والري بإيفاد لجنة فنية وعلمية متخصصة إلى القرية لإجراء دراسة شاملة لطبيعة التربة ومصادر تسرب المياه، وتحديد الأسباب الفنية للأزمة ووضع الحل الهندسي المناسب لمعالجتها بصورة جذرية، مؤكدين أن استمرار الأزمة لسنوات دون حل يضاعف حجم الخسائر ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع استمرار تجمعات المياه وانتشار الحشرات والقوارض، مطالبين بتحرك عاجل يحمي المنازل والأراضي الزراعية ويحافظ على الصحة العامة لأهالي القرية.