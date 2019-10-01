السلفادور: النيابة العامة توقف 22 قاتلا مأجورا بينهم عناصر من الشرطة



أعلنت النيابة العامة في السلفادور، توقيف 22 قاتلا مأجورا في البلاد، نصفهم من عناصر الشرطة.

وقد جمع المحققون - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء- أدلة قاطعة وشهادات متعددة، سمحت بتوقيف المشتبه بهم.

وأفاد مدير وحدة مكافحة الفساد والإفلات من العقاب في النيابة العامة، خيرمان أرياسا، بأن الموقوفين يشتبه في أنهم شاركوا في عمليات اغتيال بناء على أوامر تلقوها، لا سيما في إطار عمليات تصفية حسابات بين أعضاء العصابات الإجرامية التي تعيث فسادا، كاشفا بأنه من بين الموقوفين، 11 عنصرا في الشرطة الوطنية (قيد الخدمة).

وأضاف أنه، يشتبه في أن الموقوفين الاثنين والعشرين ضالعون في 48 عملية اغتيال على الأقل، ارتكبت خلال عامي 2016 و2017، موضحا أنهم كانوا يرتدون بزات للشرطة أو للعكسر، ويدعون أنهم يريدون إجراء مداهمات لدخول منازل ضحاياهم.